ІТ-армія зламала сайт групи Вагнера й отримала всі персональні дані російських найманців

"На кожного ката, вбивцю та ґвалтівника чекає суворе покарання", - наголосили в спільноті.

ІТ-армія зламала сайт групи Вагнера, що вербує російських в’язнів для відправлення на війну в Україну.

Про це йдеться на Telegram-каналі It Army Of Ukraine - спільноти IT-фахівців з усього світу, які об'єдналися після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Всі персональні дані найманців у нас! На кожного ката, вбивцю та ґвалтівника чекає суворе покарання. Помста неминуча!", - наголосили у спільноті.

Нагадаємо, раніше українська IT-армія атакувала упродовж тижня близько 450 російських онлайн-ресурсів Так, через DDoS-атаки було зупинено роботу сайтів державних установ РФ. Була недоступна інформація, яка зберігається на ресурсах Роспотребнадзору, а в росіян також виникли труднощі з отриманням державних та муніципальних послуг онлайн через нестабільну роботу сервісу "Мои Документы".