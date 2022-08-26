Ціни на інтернет від Starlink для українців зменшили майже вдвічі

Компанія “SpaceX” Ілона Маска майже вдвічі знизила вартість місячного тарифу за супутниковий інтернет “Starlink” для України, Польщі та низки інших країн.
Про це абонентів повідомили у email-розсилці.
Ціну зменшили з огляду на “місцеві ринкові умови”, пише itc.ua.
Це не тимчасова акція, а саме нова ціна, яка діятиме до наступного перегляду тарифної політики.
Сьогодні супутниковий інтернет Starlink працює в 39 країнах.
В Україні послуга офіційно запрацювала 26 лютого – на третій день після початку повномасштабної війни.
Старлінк для українців зменшили плату за інтернет зі $100 до $60 pic.twitter.com/rmYjD6j8Gx— ٌКіберерудит (@rozhkovsky) August 25, 2022
У жовтні 2021 року глобальний супутниковий інтернет Starlink вийшов із фази відкритого бета-тестування, яке тривало з жовтня 2020 року. Комплект необхідного обладнання (термінал, кріплення та Wi-Fi маршрутизатор) коштує 599 доларів (спочатку було 499 доларів).
Швидкість у мережі Starlink варіюється від 100 до 400 Мбіт/с, а у віддаленій перспективі SpaceX планує забезпечувати 10 Гбіт/с.
В Україні на час воєнного стану зняли обмеження та дозволили використовувати абонентські супутникові термінали Starlink не лише військовим, а усім категоріям користувачів. Водночас на карті покриття наша країна поки позначена такою, де очікується запуск, а офіційно купити в Україні такий комплект поки немає можливості. Це все пов'язано сертифікацією технології – очікується, що повноцінна сертифікація відбудеться після перемоги.
Зараз на орбіті перебуває вже близько 3100 інтернет-супутників Starlink – близько 30% від загальної кількості апаратів, що діють.
Нагадаємо, Starlink – це мережа супутників. На орбіті вони взаємодіють між собою на частоті понад 10 тисяч ГГц завдяки лазерному променю. Із наземними станціями та терміналами користувачів зв'язок забезпечується Ка-антенами через радіодіапазони із частотою 12 ГГц. Швидкість такого інтернету – до 1Гбіт/с для кожного абонента, а користуватися ним можна в будь-якій точці Землі.
Станом на кінець липня, в Україні вже працюють понад 12 тис. терміналів Starlink.