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Ціни на інтернет від Starlink для українців зменшили майже вдвічі

Це не тимчасова акція.

Ціни на інтернет від Starlink для українців зменшили майже вдвічі
Фото: Вікіпедія

Компанія “SpaceX” Ілона Маска майже вдвічі знизила вартість місячного тарифу за супутниковий інтернет “Starlink” для України, Польщі та низки інших країн.

Про це абонентів повідомили у email-розсилці.

Ціну зменшили з огляду на “місцеві ринкові умови”, пише itc.ua

Це не тимчасова акція, а саме нова ціна, яка діятиме до наступного перегляду тарифної політики. 

Сьогодні супутниковий інтернет Starlink працює в 39 країнах.

В Україні послуга офіційно запрацювала 26 лютого – на третій день після початку повномасштабної війни. 

Наприкінці липня Мінцифри провело тест-драйв, щоб перевірити роботу Starlink на швидкості 130 км/год. Наразі триває підготовка до запуску послуги у потягах “Укрзалізниці” на регулярній основі до кінця 2022 року.

У жовтні 2021 року глобальний супутниковий інтернет Starlink вийшов із фази відкритого бета-тестування, яке тривало з жовтня 2020 року. Комплект необхідного обладнання (термінал, кріплення та Wi-Fi маршрутизатор) коштує 599 доларів (спочатку було 499 доларів).

Швидкість у мережі Starlink варіюється від 100 до 400 Мбіт/с, а у віддаленій перспективі SpaceX планує забезпечувати 10 Гбіт/с.

В Україні на час воєнного стану зняли обмеження та дозволили використовувати абонентські супутникові термінали Starlink не лише військовим, а усім категоріям користувачів. Водночас на карті покриття наша країна поки позначена такою, де очікується запуск, а офіційно купити в Україні такий комплект поки немає можливості. Це все пов'язано сертифікацією технології – очікується, що повноцінна сертифікація відбудеться після перемоги.

Зараз на орбіті перебуває вже близько 3100 інтернет-супутників Starlink – близько 30% від загальної кількості апаратів, що діють.

Нагадаємо, Starlink – це мережа супутників. На орбіті вони взаємодіють між собою на частоті понад 10 тисяч ГГц завдяки лазерному променю. Із наземними станціями та терміналами користувачів зв'язок забезпечується Ка-антенами через радіодіапазони із частотою 12 ГГц. Швидкість такого інтернету – до 1Гбіт/с для кожного абонента, а користуватися ним можна в будь-якій точці Землі.

Станом на кінець липня, в Україні вже працюють понад 12 тис. терміналів Starlink.

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