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В YouTube з'явився автоматичний переклад субтитрів українською, - Федоров

"На зустрічах з Google ми неодноразово обговорювали доступність сервісів компанії українською мовою".

В YouTube з'явився автоматичний переклад субтитрів українською, - Федоров
Фото: playua.net

На YouTube з'явилася можливість переглядати відео з автоматичним перекладом субтитрів українською.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, тепер на відеохостингу можна дивитися оригінальний контент зі всього світу з перекладом українською мовою.

"На зустрічах з Google ми неодноразово обговорювали доступність сервісів компанії українською мовою. Зокрема, і субтитрів на YouTube", - зауважив глава Мінцифри.

Федоров також додав, що його відомство звертається з листами до компаній, щоби більше світових продуктів та сервісів були доступні українською. Нагадаємо, у Нідерландах створили застосунок “Pryvit” для телефонів, який допомагає спілкуватися українською мовою. До цього нідерландці запустили інформаційну онлайн-платформу "ConnectUkraine.nl".

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