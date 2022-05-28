У Нідерландах створили застосунок “Pryvit” для телефонів, який допомагає спілкуватися українською мовою

У Нідерландах запустили застосунок-перекладач “Pryvit” для мобільних телефонів, який допомагає спілкуватися українською мовою.
Про це пише Укрінформ.
У застосунку доступні три мови: українська, нідерландська та англійська.
Після вибору мов екран телефону ділиться навпіл. Натиснувши на мікрофон, можна записати аудіо нідерландською і вже за кілька секунд отримати переклад українською мовою.
У нідерландській компанії “AppMachine”, яка розробила застосунок, зазначили, що “важко допомагати людям, коли не можеш спілкуватися”.
Раніше нідерландці створили інформаційну онлайн-платформу "ConnectUkraine.nl", яка розповідає українським біженцям про спортивні та культурні події.
Платформа була розроблена організацією "Cultuur-& Sportsstimulering Nederland" (CSN).
Нагадаємо, посольство Нідерландів відновило роботу в Києві у квітні.