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​Зеленський: "Уже в липні стане очевидно, що продовольча катастрофа дійсно наближається"

Президент виступив в індонезійському аналітичному центрі "Foreign Policy Community of Indonesia".

​Зеленський: "Уже в липні стане очевидно, що продовольча катастрофа дійсно наближається"
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський виступив в індонезійському аналітичному центрі "Foreign Policy Community of Indonesia".

Відео виступу опублікував Офіс президента.

Зеленський подякував Індонезії за підтримку України у протистоянні російській агресії, а також  за можливість виступити. Він наголосив, що світ зараз на порозі декількох криз, зокрема продовольчої.

"Україна є одним із найбільших експортерів продовольства - зернових та іншої агропродукції. Але вже четвертий місяць український експорт заблокований через розв'язану Росією повномасштабну війну проти нашої держави на нашій території. Росія перекрила доступ до наших портів у Чорному морі й окупувала нашу частину берега Азовського моря. Унаслідок цієї блокади перекрита більшість традиційних маршрутів української торгівлі", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що більш ніж 20 млн тонн зернових перебувають у сховищах. Україна не може скерувати їх на світовий ринок. Тому вже за кілька місяців ціни на зернові можуть "катастрофічно" зрости. Тому деякі країни змушені приймати рішення про закриття експорту, щоб втримати внутрішні ціни від зростання і захистити власне споживання.

"Уже в липні, коли в багатьох країнах закінчаться минулорічні запаси, стане очевидно, що катастрофа дійсно наближається", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що морська блокада - це недопустимий інструмент тиску. Президент закликав допомогти Україні в побудові нових маршрутів експорту, зокрема залізницею.

Нагадаємо, у квітні голова G20 і президент Індонезії Джоко Відодо запросив Зеленського взяти участь у саміті.

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