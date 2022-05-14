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Індія заборонила експорт пшениці

Обмеження не стосуватимуться укладених експортних замовлень.

Індія заборонила експорт пшениці
Фото: elevatorist.com

Влада Індії обмежила експорт пшениці для забезпечення власної продовольчої безпеки.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Times of India.

Зазначається, що цей крок був здійснений на тлі передбачуваного значного падіння виробництва через сильну спеку і різке зростання внутрішніх цін на продукти харчування, особливо на зернові.

Обмеження не стосуватимуться експортних замовлень, уже укладених приватними трейдерами.

Індія – найбільший у світі виробник пшениці, її частка становить 13,5%. Заборона на експорт, ймовірно, призведе до подальшого зростання світових цін на продовольство, які збільшилися до рекордного рівня через відсутність постачання пшениці внаслідок війни Росії проти України.

Через бойові дії майже 4,5 мільйони тонн зерна заблоковані у портах України. Продукцію неможливо експортувати через закриті морські шляхи на тлі російського збройного вторгнення.  

Раніше повідомлялося, що уряд Індії розраховував на рекордний урожай зернових - 111,3 млн тонн. Але різке підвищення температури у середині березня погано позначилося на стані зернових культур, через це урожай може бути меншим за 100 млн тонн.

До заборони Індія планувала експортувати 10 млн тонн зерна. 

Нагадаємо, ООН в березні зафіксувала зростання цін на продукти. Президент України підкреслював, що війна може призвести до голоду в країнах Африки та Азії, куди ми експортуємо свою продукцію. Вороги знищують українську аграрну техніку та мінують поля, що ще більше ускладнює проведення польових робіт на додачу до бойових дій.

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