На тлі війни в Україні світові ціни на продукти побили рекорд

Вартість соняшникової олії – а Україна є її найбільшим експортером у світі – зросла на 23,2% порівняно з лютим.

Світові ціни на продукти в березні побили рекорд на тлі війни Росії проти України. Про це з посиланням на Продовольчу та сільськогосподарську організацію ООН пише Wall Street Journal.

Причиною є те, що війна в Україні створює додаткове навантаження на глобальне постачання зерна. Індекс зернових підскочив більш ніж на 17% порівняно з минулими місяцями через невизначеність щодо експорту зерна з України і РФ.

За даними ООН, останні три роки на ці дві країни припадало 30% світового експорту пшениці та 20% – кукурудзи.

Березневий індекс цін на продовольство, який відображає вартість найбільш продаваних харчів, зріс на 12,7% порівняно з лютневим рекордом. Це найвище значення від початку запуску в роботу цього індекса в 1990.

Ціни зростають не лише через занепокоєння щодо врожаїів в Україні та Росії. Опасіння щодо постачань і врожаю у США допомогли збільшити вартість пшениці майже на 20% в місячному розрізі.

Вартість соняшникової олії – а Україна є її найбільшим експортером у світі – зросла на 23,2% порівняно з лютим.

Нагадаємо, агроаналітики прогнозують, що понад 700 млн людей у світі постраждають через війну РФ проти України.

Водночас держава має достатньо запасів продовольства для внутрішнього споживання.

Президент України підкреслював, що війна може призвести до голоду в країнах Африки та Азії, куди ми експортуємо свою продукцію. Вороги знищують українську аграрну техніку та мінують поля, що ще більше ускладнює проведення польових робіт на додачу до бойових дій.