П'ятий пакет санкцій ЄС набув чинності

Країни Європейського Союзу офіційно запровадили п'ятий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомила Рада ЄС.

«Мета наших санкцій – зупинити безрозсудну, нелюдську та агресивну поведінку російських військ і дати зрозуміти особам, які ухвалюють рішення у Кремлі, що їхня незаконна агресія дорого обходиться», – повідомив верховний представник із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

П'ятий пакет санкцій передбачає:

– заборону на купівлю, імпорт або передачу вугілля та інших твердих копалин палива в ЄС з Росії із серпня 2022 року. Імпорт вугілля в ЄС зараз становить 8 млрд євро на рік;

– заборону доступу до портів ЄС суднам, зареєстрованим під прапором Росії. Можливі винятки для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, гуманітарної допомоги та енергоресурсів;

– заборону на перевезення територією ЄС автотранспортним операторам з РФ і Білорусі. Винятки зроблено для медичних та продовольчих товарів, а також для автомобільного транспорту з гуманітарною метою;

– подальші заборони на експорт, націлені на пальне для реактивних двигунів та інші товари, такі як квантові комп'ютери та передові напівпровідники, високотехнологічна електроніка, програмне забезпечення, транспортне обладнання, а також нові заборони на імпорт таких продуктів, як деревина, цемент, добрива, морепродукти та спиртні напої. Узгоджені заборони на експорт та імпорт становлять 10 млрд євро та 5,5 млрд євро відповідно;

– заборону на участь російських компаній у державних закупівлях у країнах ЄС та виключення будь-якої фінансової підтримки російських державних органів. Заборона на депозити розширюється на криптогаманці, а також забороняється продаж банкнот та обігових цінних паперів, номінованих у будь-якій офіційній валюті держав-членів ЄС, Росії та Білорусі;

– повну заборону на операції з чотирма ключовими російськими банками, на які припадає 23% ринку російського банківського сектору. Таким чином, вони будуть повністю відрізані від ринків ЄС;

– санкції проти компаній, продукція чи технології яких відіграли роль у вторгненні, ключових олігархів та бізнесменів, кремлівських високопосадовців, пропагандистів, які систематично розповсюджують кремлівський наратив про військову агресію Росії в Україні, а також членів сімей осіб, які вже перебувають під санкціями.

Нагадаємо, Сполучені Штати запровадили блокувальні санкції щодо двох російських державних компаній, які причетні до війни в Україні.