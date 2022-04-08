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46 країн-учасниць ЮНЕСКО бойкотуватимуть сесію Комітету, поки його очолює РФ

“Безпрецедентна підтримка міжнародних колег для України”.

46 країн-учасниць ЮНЕСКО бойкотуватимуть сесію Комітету, поки його очолює РФ
Фото: Постійне представництво України при ЮНЕСКО

46 країн-учасниць ЮНЕСКО відмовились брати участь у 45-й сесії, поки його очолює Росія.

Про це повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко.

“Безпрецедентна підтримка міжнародних колег для України”, – написав він у своєму Телеграм-каналі.

Сторони Конвенції підписали відкритий лист через систематичне порушення Росією міжнародного гуманітарного права в Україні.

Серед підписантів: Афганістан, Албанія, Андорра, Австралія, Австрія, Канада, Колумбія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Еквадор, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Нігерія, Північна Македонія, Норвегія, Перу, Польща, Португалія, Республіка Корея, Румунія, Сент-Кітс і Невіс, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Велика Британія та Північна Ірландіїя, Сполучені Штати Америки та ми, Україна.

Міністр нагадав, що МКІП неодноразово зверталося до ЮНЕСКО з проханням виключити РФ з організації.

“Російська федерація, яка завдає ударів по нашим церквам, музеям, пам'яткам, театрам за будь-яких обставин немає жодного морального права продовжувати називатись учасником організації, мета якої опікуватись культурою. Натомість ми радо організуємо проведення комітету у Львові”, – зауважив Ткаченко.

Нагадаємо, Ткаченко закликав ЮНЕСКО перенести 45-ту сесію з російської Казані в український Львів.

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