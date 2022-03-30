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Україна закликала ЮНЕСКО перенести чергову сесію з Казані до Львова і виключити Росію з організації

Сьогодні культура в РФ стала політичним інструментом, який Кремль посилено використовує для пропаганди.

Україна закликала ЮНЕСКО перенести чергову сесію з Казані до Львова і виключити Росію з організації
Фото: Іван Станіславський

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликав ЮНЕСКО перенести 45-ту сесію з російської Казані в український Львів та виключити Росію з організації.

"Країна, що розпочала війну та використовує свою культуру як інструмент пропаганди – не може бути членом ЮНЕСКО та впливати на рішення організації. Російська федерація, яка своїми руками цинічно зносить все на своєму шляху, не може бути організатором сесії та учасником організації", – наголосив Ткаченко.

На переконання українського міністра, сьогодні культура в Росії стала політичним інструментом, який Кремль посилено використовує. Актори, режисери, музичні виконавці стають рупорами кремлівської пропаганди.

Він наголосив, що через дії РФ Херсонес Таврійський, Ханський Палац в Бахчисараї, "який взагалі є єдиним у світі зразком кримськотатарської палацової архітектури – вже знаходяться в зоні ризику". Окрім того, численні театри та будівлі масово знищуються.

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