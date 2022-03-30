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Макрон не зміг домовитися з Путіним про евакуацію з Маріуполя

Місто перебуває в облозі російських військ понад місяць.

Макрон не зміг домовитися з Путіним про евакуацію з Маріуполя
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок, 29 березня, провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої обговорювалося питання евакуації з Маріуполя.

Як заявив представник Єлисейського палацу за результатами розмови, умови для початку найближчими днями гуманітарної операції з надання допомоги жителям українського міста, котре перебуває в облозі російської армії, "на даному етапі не створені".

Про це з посиланням на Le Figaro повідомляє "Європейська правда".

Макрон представив операцію з евакуації, яку запропонували Франція, Туреччина та Греція, своєму російському колезі, який сказав, що "подумає про це", перш ніж дати відповідь, додав представник Єлисейського палацу.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що якщо Захід нічого не зробить для допомоги Маріуполю, то це буде його колективна провина.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас заявив, що планує особисто супроводжувати гуманітарну місію до Маріуполя.

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