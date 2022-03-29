Зеленський: "Сигнали з переговорів можна назвати позитивними, але вони не заглушають розривів російських снарядів"

ЗСУ, розвідка та всі захисники України - це на сьогодні єдина гарантія нашої безпеки.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що сигнали з переговорів з російською делегацією щодо припинення бойових дій "можна назвати позитивними, але вони не заглушають розривів російських снарядів".

Про це він заявив у відеозверненні по закінченню 34-го дня війни.

"Мудрий народе міцної країни! Завершується 34-й день повномасштабного вторгнення Росії та нашої повномасштабної оборони. Успішної оборони. Впевнений, ви сьогодні бачили новину, що російське військове відомство нібито вирішило «скоротити бойові дії на Київському та Чернігівському напрямках»... Що ж, так можна сказати й про Чорнобаївку – ніби російська авіація просто вирішила менше літати, а російська техніка – поменше їздити", - сказав Зеленський.

Президент подякував усім захисникам та захисницям, – усім, хто забезпечує оборону Києва. Він наголосив що саме їхні хоробрі та ефективні дії змушують ворога відходити на цьому напрямку.

Він закликав не втрачати пильності, оскільки ситуація не стала легшою, а масштаб викликів не зменшився. Російська армія все ще має значний потенціал для продовження атак, у них ще багато техніки і "вистачає абсолютно безправних людей, яких вони можуть відправити в котел війни".

"Тому ми не розхолоджуємось і не зменшуємо наші оборонні зусилля... Оборона України – це завдання зараз номер один, а все інше – похідне від цього. Саме на такому фундаменті розглядаю й повідомлення щодо переговорного процесу, який триває на різних рівнях із представниками РФ. Ворог досі на нашій території. Обстріли наших міст тривають. Маріуполь заблокований. Ракетні та авіаційні удари не припиняються. Це – реальність. Це – факти. Тому Збройні Сили України, наша розвідка, усі, хто долучився до оборони держави, – це на сьогодні єдина гарантія нашого виживання. Як народу. Як держави. Гарантія, яка працює", - наголосив Зеленський.

Президент запевнив, що наша делегація бачить усі ризики і не бачить ніяких підстав для довіри словам представників країни-агресорки.

"Українці – не наївні люди. Українці вже навчилися і за ці 34 дні вторгнення, і за минулі вісім років війни на Донбасі, що довіряти можна лише конкретному результату. Фактам – якщо вони зміняться на нашій землі", - сказав Зеленський.

Він також додав, що Україна все ж налаштована на переговори і продовжуватиме переговорний процес. Зеленський наголосив, що ми розраховуємо на результат.

"Має бути реальна безпека для нас, для нашої держави, для суверенітету. для наших людей. Російські війська мають залишити окуповані райони. Суверенітет і територіальна цілісність України мають бути гарантовані. Жодних компромісів щодо суверенітету й нашої територіальної цілісності не може бути. І не буде", - сказав президень

Нагадаємо, сьогодні відбулися переговори української та російської сторін, і вони будуть продовжені цього тижня. Представники країни - агресорки заявили, що російські війська, можливо, припинить масований наступ у районі Києва та Чернігова.

За даними Генштабу ЗСУ, наразі РФ дійсно відводить окремі підрозділи з території Київської та Чернігівської областей, але перегруповує їх для зосередження основних зусиль на Слобожанському та Донецькому напрямках.

За словами члена української делегації Давида Арахамії, сторони працювали над форматом концептом запропонованого Києвом договору безпеки. Заступник голови Офісу президента, член української переговорної групи Михайло Подоляк також розповів детальніше про низку договірних позицій, які РФ взяла до розгляду, за результатами зустрічі делегацій.