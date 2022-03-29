У Туреччині о 10:00 розпочався шостий раунд переговорів між українською і російською делегаціями. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Зустріч проходить у палаці Долмабахче у Стамбулі. До міста українська делегація прибула напередодні увечері.
Серед представників української делегації, зазначили в ОП, - Михайло Подоляк, Кирило Тимошенко, Олексій Резніков, Андрій Костін, Микола Точицький, Рустем Умеров. Також до складу делегації увійшли дипломат Олександр Чалий і генерал Олександр Кириленко, заступник начальника Генерального штабу.
Делегатів привітав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
"Продовження конфлікту нікому не принесе користі... Відновлення миру буде корисним для обох сторін. Ми думаємо, що вступаємо в дуже важливий період, ви як делегації взяли на себе історичну відповідальність, ми чекаємо від вас щасливих новин", - зазначив він.
Нагадаємо, за інформацією The Financial Times, Росія більше не висуває Україні свої основні вимоги й готова дозволити Києву приєднатися до ЄС, якщо він залишиться позаблоковим. Вимоги України на переговорах – припинення вогню, виведення військ і жорсткі гарантії безпеки з конкретними формулами. Останній пункт передбачає залучення інших держав, які будуть готові гарантувати негайну допомогу Україні в разі нового нападу.