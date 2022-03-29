У Туреччині о 10:00 розпочався шостий раунд переговорів між українською і російською делегаціями. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Фото: надано ОПУ

Фото: Кирило Тимошенко

Зустріч проходить у палаці Долмабахче у Стамбулі. До міста українська делегація прибула напередодні увечері.

Фото: надано ОПУ

Серед представників української делегації, зазначили в ОП, - Михайло Подоляк, Кирило Тимошенко, Олексій Резніков, Андрій Костін, Микола Точицький, Рустем Умеров. Також до складу делегації увійшли дипломат Олександр Чалий і генерал Олександр Кириленко, заступник начальника Генерального штабу.

Фото: надано ОПУ

Фото: надано ОПУ

Делегатів привітав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Фото: надано ОПУ

"Продовження конфлікту нікому не принесе користі... Відновлення миру буде корисним для обох сторін. Ми думаємо, що вступаємо в дуже важливий період, ви як делегації взяли на себе історичну відповідальність, ми чекаємо від вас щасливих новин", - зазначив він.

Фото: надано ОПУ

Фото: надано ОПУ

Фото: надано ОПУ

Фото: надано ОПУ

Нагадаємо, за інформацією The Financial Times, Росія більше не висуває Україні свої основні вимоги й готова дозволити Києву приєднатися до ЄС, якщо він залишиться позаблоковим. Вимоги України на переговорах – припинення вогню, виведення військ і жорсткі гарантії безпеки з конкретними формулами. Останній пункт передбачає залучення інших держав, які будуть готові гарантувати негайну допомогу Україні в разі нового нападу.