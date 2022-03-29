Збройні сили України відкинули російські війська на 40-60 кілометрів від Кривого Рогу, – Вілкул

В результаті дій українських захисників були звільнені кілька населених пунктів у Херсонській області.

Росіяни не просто зупинені на підступах до Кривого Рогу, а й відкинуті на відстань 40-60 кілометрів від міста.

Про це заявив голова Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Лінія зіткнення знаходиться вже не на кордоні з Дніпропетровською областю. Це вже Херсонська область. Наші військові виявляють справжню доблесть і завдають ворогові серйозної шкоди», – сказав Олександр Вілкул, додавши, що в результаті дій українських захисників були звільнені кілька населених пунктів у Херсонській області.

Він також уточнив, що в ході наступу була захоплена ворожа техніка, яку планується використовувати для оборони міста.

Нагадаємо, за повідомленням Генерального штабу Збройних сил, окупанти ослаблені, дезорієнтовані, значна їх частина відрізана від логістичного забезпечення й основних сил.