Унаслідок ракетного удару на Харківщині загинув чоловік

На Харківщині, у місті Люботин, внаслідок російського ракетного удару загинув чоловік. Ще семеро людей поранено. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 28 березня 2022 року військовослужбовці ЗС РФ здійснили ракетний удар по м. Люботин Харківського району Харківської області. Внаслідок цього пошкоджено 7 будинків та автомобіль. Під завалами одного із будинків знайдено загиблого чоловіка. Поранено 7 осіб", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що через ракетний обстріл Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що в місті Ізюм точаться запеклі бої з російськими окупантами. Розповідаючи про ситуацію в області станом на 28 березня, Синєгубов зазначив, що було зафіксовано близько 180 обстрілів противником з РСЗВ, "у тому числі з типу "Смерч", це заборонені відповідними міжнародними договорами касетні боєприпаси".