На території Києва було знайдено кілька сотень нерозірваних снарядів та мін

Українцям, що виїхали з зон бойових дій, можна повертатися додому лише після погодження з органами влади.

На теритоії Києва було знайдено та вилучено кілька сотень нерозірваних снарядів та мін. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

"Тільки на території Києва за останні кілька тижнів було вилучено кілька сотень снарядів і мін, які не розірвалися. Просимо бути максимально обережними з ними. І як тільки ви побачили вибуховий предмет, схожий на той чи інший пристрій, снаряд або міну, яка не вибухнула, відразу викликайте служби 101 і 102", - розповів Єнін.

Він також наголосив, що українцям, які виїхали з зон бойових дій, можна буде повертатися додому лише після відповідного погодження з ДСНС та Нацполіцією. Крім того заступник міністра закликав не наближатися до снарядів та мін, оскільки навііть не розірваними вони можуть становити загрозу життю.

Нагадаємо, що на 82,5 тис.кв. км території України є вибухонебезпечні предмети, всі ці території надалі підлягають розмінуванню. Ця 14% території України.