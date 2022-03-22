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Розмінування потребують 14% території України

На 82,5 тис.кв. км території України є вибухонебезпечні предмети.

На 82,5 тис.кв. км території України є вибухонебезпечні предмети, всі ці території надалі підлягають розмінуванню. Про це повідомило РБК-Україна з посиланням на заяву Асоціації саперів України.

Підрахунки здійснювали за допомогою геоінформаційного програмного забезпечення спільно з оператором протимінної діяльності Demining Solutions. Площа території України становить 603,7 тис. кв. км. І близько 14% з них станом на 21 березня підлягають розмінуванню.

Нагадаємо, у Державній службі України з надзвичайних ситуацій оприлюднили поради для українців, як діяти, якщо виявили вибухонебезпечні предмети.

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