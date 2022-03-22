Під Чугуєвом ЗСУ збили ворожий винищувач, літак упав на території РФ
Під Чугуєвом ЗСУ збили ворожий винищувач, літак упав на території РФ
Київ: РФ нанесла ракетний удар (оновлено)
Київ: РФ нанесла ракетний удар (оновлено)
Генштаб опублікував відео знищення піхоти окупантів у Маріуполі
Генштаб опублікував відео знищення піхоти окупантів у Маріуполі
Російська армія готується до відновлення наступу на Слобожанському напрямку, — Генштаб
Російська армія готується до відновлення наступу на Слобожанському напрямку, — Генштаб
​ЗСУ захопили штабні мапи росіян, з них став зрозумілий "феномен" Чорнобаївки
​ЗСУ захопили штабні мапи росіян, з них став зрозумілий "феномен" Чорнобаївки
У результаті обстрілу з кораблів окупантів пошкоджено будинки в Одесі (оновлено)
У результаті обстрілу з кораблів окупантів пошкоджено будинки в Одесі (оновлено)
Генштаб показав, де ховалися російські військові в окупованому українському селі
Генштаб показав, де ховалися російські військові в окупованому українському селі
Росія завдала двох ракетних ударів по полігону на Рівненщині
Росія завдала двох ракетних ударів по полігону на Рівненщині
ГоловнаНовини -

Зеленський нагородив 105 українських захисників, сімох із них - посмертно

"Це був день важких подій. Важких висновків".

Зеленський нагородив 105 українських захисників, сімох із них - посмертно
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденами та медалями 105 українських військових, сімох із них - посмертно.

Про це він повідомив у відеозверненні.

"Підписав указ про нагородження 105 українських воїнів. Сімох із них, на жаль,  - посмертно. Це був день важких подій. Важких висновків. Але це був іще один день, який наближає нас до нашої перемоги. До миру для нашої держави. Слава Україні!", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський тако жвручив державні нагороди бійцям КОРДу.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також