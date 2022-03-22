Зеленський нагородив 105 українських захисників, сімох із них - посмертно

"Це був день важких подій. Важких висновків".

Президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденами та медалями 105 українських військових, сімох із них - посмертно.

Про це він повідомив у відеозверненні.

"Підписав указ про нагородження 105 українських воїнів. Сімох із них, на жаль, - посмертно. Це був день важких подій. Важких висновків. Але це був іще один день, який наближає нас до нашої перемоги. До миру для нашої держави. Слава Україні!", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський тако жвручив державні нагороди бійцям КОРДу.