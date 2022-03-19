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Зеленський вручив державні нагороди бійцям КОРДу

Президент подякував бійцям за службу.

Зеленський вручив державні нагороди бійцям КОРДу
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди бійцям КОРДу, які зокрема знешкоджують ворожих диверсантів.

Про це повідомляє пресцентр Офісу президента.

"Бійці КОРДу працюють над виявленням диверсійно-розвідувальних груп, реагують на оперативну інформацію щодо можливих дій ворога, долучаються до охорони адміністративних будівель державного значення та за потреби дають збройну відсіч ворожим силам. Хлопці, дякую за вашу роботу!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що КОРД (Корпус оперативно-раптової дії) — підрозділ Національної поліції для вирішення надзвичайних ситуацій, рівень яких є високим і складним, що може перевищити можливості сил оперативного реагування чи оперативно-розшукових підрозділів.

6 березня на Київщині співробітники Національної поліції з Корпусу оперативно-раптової дії знищили два танки російських окупантів.

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