Окупанти обстріляли Рубіжне, двоє дітей загинули

19 березня внаслідок обстрілу сталося руйнування житлового будинку у місті Рубіжне, що на Луганщині.

Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

Під завалами опинилися люди. На місце події прибув пожежно-рятувальний підрозділ ДСНС Луганської області.

З-під завалів спочатку дістали двох дітей без ознак життя, рятувальники зробили серцево-легеневу реанімацію, але, на жаль, по прибуттю працівники екстреної медичної допомоги констатували смерть дітей. Рятувальники продовжили розбирати завали та знайшли ще жінку та 1 дитину. Наразі медичні працівники констатували смерть жінки. Дитину врятовано, її стан стабільний, задовільний.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська із систем залпового вогню "Град" обстріляли мирне населення міста Кремінна, що на Луганщині.

18 березня росіяни вбили в Луганській області чотирьох людей, 10 отримали поранення. Унаслідок потужних обстрілів Сєвєродонецька, Рубіжного, Привілля, Кремінної пошкоджено 54 будинки та обʼєкти інфраструктури.