Проєкт "Український свідок" показав, як відбувається евакуація жителів Київської області з місць, де відбуваються бойові дії та обстріли російських окупантів.

Наразі тисячі мешканців Київщини опинилися під постійними обстрілами та окупацією російських військ. Багато містечок і селищ залишилися без комунікацій та на межі гуманітарної катастрофи. Спільними зусиллями влади було погоджено низку "гуманітарних коридорів" для евакуації мирного населення та постачання гуманітарної допомоги у міста, які цього потребують.

"Основними напрямками нашої діяльності - це були Бучанський та Броварський райони. Вишгородський район працював самостійно без узгодження "зелених коридорів". Нам було важливо вивезти якомога більше людей. Спочатку було дуже важко налагодити комунікацію, адже росіяни не дотримувались домовленостей. Дуже часто автобуси поверталися порожніми, люди залишалися на площах, на майданах, чекали можливості виїхати, але окупанти не давали змоги це зробити", - розповів начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Попри тенденції російських військ до зривання евакуаційних заходів, людям вдається "прориватися" з "гарячих точок" та шукати безпечне місце. На місцях евакуйованим допомагають волонтери: вони готують та роздають їжу, надають медичну та психологічну допомогу.

"Три дні ми були під обстрілами, потім нас прихистили в гуртожитку ще на 2 дні та на третій день ми прорвалися. Нас проспали російські військові", - розповідає евакуйована жителька Ворзеля.

Незважаючи на вдалі евакуаційні маршрути, багато людей досі залишаються в небезпеці без можливості виїхати з різних причин.

Нагадаємо, протягом на 17 березня з Київської області вдалося евакуювати 1660 мирних жителів. Раніше "Український свідок" розповів, як Київ вкотре розгрібав наслідки нападу Росії.

Проєкт "Український свідок" (Ukrainian Witness) запустив засновник фонду допомоги українській армії "Повернись живим" Віталій Дейнега.

Долучайтеся до проекту Український свідок (Ukrainian Witness) на платформах: YouTube; Facebook, Instagram, Telegram, Patreon.

Волонтери фонду "Повернись живим" тісно співпрацюють з українськими бійцями та отримують від них ексклюзивні фото- і відео матеріали. Тому Ukrainian Witness буде публікувати цей контент із коментарями англійською мовою, щоб більше людей за кордоном розуміли, що відбувається в Україні.

Якщо ви стали свідком і маєте відеоматеріали з місця подій: зруйновану інфраструктуру, результати обстрілів, підбиту ворожа техніка, проукраїнські мітинги - надсилайте їх пошту materials.uw@gmail.com.