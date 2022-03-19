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Україна задіює міжнародні механізми для порятунку Маріуполя, - Арестович

Радник керівника ОПУ висловив окрему подяку захисникам міста.

Україна задіює міжнародні механізми для порятунку Маріуполя, - Арестович
Фото: Pravda Gerashchenko

Українське керівництво працює над визволенням Маріуполя, задіюючи всі можливі міжнародні механізми.

Про це під час брифінгу сказав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє Lb.ua.

Він висловив окрему подяку захисникам Маріуполя – морській піхоті України, підрозділам Національної поліції і окремому полку спецпризначення "Азов", які демонструють мужність і професіоналізм, захищаючи 400-тисячне місто.

"Шановні побратими, ваша мужність і героїзм, ваш виключний військовий професіоналізм дають тут нам змогу вирішити проблему Маріуполя на найвищому міжнародному рівні. Кожна хвилина, яку ви виграли, рятує жителів Маріуполя, які вибираються з міста спеціальними коридорами або залишаються в місті, яке ви тримаєте. Дякуємо вам за масовий героїзм. Керівництво України спеціально працює для визволення і порятунку Маріуполя, задіюючи всі можливі і неможливі міжнародні механізми", - сказав Арестович.

Нагадаємо, що в суботу, 19 березня, до Запоріжжя прибули ще п'ять автобусів з маріупольцями, які напередодні змогли дістатись до Бердянська. 

Також вранці 19 березня бійці полку "Азов" здійснили спецоперацію та завдали значних втрат ворогу у Маріуполі.

Тим часом російські окупанти знищили металургійний комбінат "Азовсталь", заявив заступник мера Маріуполя Сергій Орлов.

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