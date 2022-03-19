Ним виявився раніше судимий за майнові злочини мешканець Шевченківського району, 1957 року народження.

У Києві затримали поплічника російських окупантів, який сприяв диверсійно-розвідувальним групам. Чоловікові загрожує до семи років розбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Затриманим виявився раніше судимий за майнові злочини мешканець Шевченківського району, 1957 року народження. За цим фактом розпочато кримінальне провадження.

"Ми провели невідкладний обшук за місцем мешкання затриманого. У ході слідчих дій виявили та вилучили сім одиниць вогнепальної зброї, зокрема гвинтівок з оптичними прицілами, понад 25 одиниць холодної зброї, близько 3 000 набоїв різного калібру, а також автоматичну зброю військового зразка", - розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк.

Фото: npu.gov.ua

У диверсанта вилучили шеврони окупаційних військових формувань, паспорти часів СРСР, а також літературу пропагандистського та військового характеру.

Фото: npu.gov.ua

Наразі вирішується питання оголошення чоловіку про підозру. Окрім того, співробітники Служби безпеки України перевіряють його на причетність до вчинення злочинів проти основ Національної безпеки України.

Фото: npu.gov.ua

Нагадаємо, раніше в Києві затримали чоловіка, який залишав знаки російським військовим біля пожежної частини.