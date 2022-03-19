Голова Миколаївської обласно державної адміністрації Віталій Кім підтвердив, що вчора російські окупанти завдали удару по казармі військової частини в Миколаєві. Завали розбирають досі.

Про це він розповів у відеозверненні.

"Добрий день, ми з України. Ми продовжуємо працювати. Вчора "орки" підло вдарили ракетою по нашим сплячим військовим. Рятувальна операція триває досі. Я не хочу про це говорити, тому що чекаю на офіційні дані від Збройних сил України, щоб коректно називати цифри...", - пояснив Кім.

Він наголосив, що область продовжує працювати - готується до посівної, людям розвозять продукти та організовують евакуацію з місць ведення бойових дій.

"По військовій частині - чистимо села, відсуваємо противника... Ну якого противника? Орків цих, м*даків... Коментувати теж тут поки не хочу. Тому що тактика зі швидкими втратами - це не наша тактика", - зазначив голова ОДА.

"А ці "орки" - це взагалі катастрофа. Вчора бігали по селах з автоматами... один розстріляв гуся. Вибіг, заср*тий весь, схопив його.. Я вже думав, що він живим його з'їсть... А зараз ще дощі підуть, і вони сидітимуть у калюжах. Тоді точно - перехворіють усі - і самі здохнуть", - додав Кім.

Нагадаємо, вчора західні журналісти повідомили про ранковий обстртіл військової частини в Миколаєві та про щонайменше 40 загиблих. Так, зокрема, про це повідомив німецький журналіст-розслідувач Юліан Рьопке і опублікував фото руйнувань.

Ввечері в ефірі ТРК МАРТ міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич підтвердив, що окупанти атакували казарму 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. "На щастя, деякі об'єкти були порожніми, а декого - зачепило... Більшої інформації я вам не дам, тому що це інформація військова і я не можу нею з вами поділитися", - розповів Сенкевич.

Він також зазначив, що голова ОДА Кім учора не виходив на зв'язок, бо наразі в нього дуже багато роботи по області.

Сенкевич також розповів, що росіяни атакували Миколаїв з Херсонщини, тому мешканців не встигли попередити.