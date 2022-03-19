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Росіяни вранці обстріляли Миколаїв з Херсонщини, тому мешканців не встигли попередити, - мер Сенкевич

Окупанти атакували казарму 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Росіяни вранці обстріляли Миколаїв з Херсонщини, тому мешканців не встигли попередити, - мер Сенкевич
Олександр Сенкевич
Фото: скріншот відео

Російські війська обстріляли місто Миколаїв із близької відстані, зокрема - із Херсонщини. Тому мешканців міста не встигли попередити про ранкове бомбардування.

Про це повідомив в ефірі ТРК МАРТ міський голова Олександр Сенкевич.

"Ситуація в місті спокійна. Після ранішнього бомбардування була тиша. Сьогодні російські війська продовжують перегруповуватися. Вони зайняли деякі села і маленькі містечка і продовжують утримувати в заручниках місцевих жителів", - сказав він.

Сенкевич також зазначив, що голова ОДА Віталій Кім не виходив на зв'язок, бо наразі дуже багато роботи по області.

Мер пояснив, що коли небезпека йде з окупованого Криму, то включити систему оповіщення та попередити городян встигають, але коли атака з близької відстані, то система не встигає запуститися.

"У нас не було повітряної триваги, бо нас атакували з Херсонської області, і ми просто не встигли запустити систему оповіщення. Бомбардування відбувається швидше, ніж ми пеленгуємо та запускаємо систему... Це - нагадування, що ви повинні бути до чого завгодно" - зазначив Сенкевич.

Щодо повідомлень про бомбардування 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, то міський голова зазначив, що окупанти атакували казарму.

"На щастя, деякі об'єкти були порожніми, а декого - зачепило... Більшої інформації я вам не дам, тому що це інформація військова і я не можу нею з вами поділитися", - пояснив Сенкевич.

Водночас західні журналісти повідомляють про щонайменше 40 загиблих військових. Так, зокрема, про це повідомив німецький журналіст-розслідувач Юліан Рьопке і опублікував відповідні фото.

Нагадаємо, раніше внаслідок ворожого бомбардування Миколаєва загинули девʼятеро людей.

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