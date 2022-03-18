Завод "Азовсталь" знищений російськими окупантами, запустити його вже не можна, - заступник мера Маріуполя

На підприємство було здійснено дуже багато авіанальотів РФ.

Російські окупанти знищили металургійний комбінат "Азовсталь".

Про це в інтервʼю Forbes розповів заступник мера Маріуподя Сергій Орлов.

"Нічого не працює. Все стоїть. Запустити це все вже не можна. "Азовсталь" розбомблено. Повністю. Дуже багато авіанальотів прийшлося на "Азовсталь", - сказав він.

Завод "Азовсталь" – металургійне підприємство повного циклу, входить до "Метінвест Холдингу" Рината Ахметова та Вадима Новинського. Підприємство виробляло плоский, сортовий та фасонний прокат, а також мало потужності з виробництва коксу.

Група "Метінвест" ще 24 лютого, в день повномасштабного вторгнення РФ, оголосила про переведення частини обладнання меткомбінату імені Ілліча та "Азовсталі" в режим гарячої консервації для забезпечення безпеки працівників та збереження обладнання.

У пресслужбі групи заявили, що завдяки цьому техногенна катастрофа в Маріуполі в результаті військових дій РФ виключена. Зазначалося, що консервація потужностей виконана у тому числі для того, щоб їхню роботу можна було відновити навіть у разі можливих пошкоджень.

Наразі стабільних каналів звʼязку з містом немає, тому оцінити рівень працездатності інфраструктури підприємств можна буде після закінчення гострої фази бойових дій.

Нагадаємо, в 2018 році "Азовсталь" увійшов у число найбільших експортерів у РФ.

У середньому за добу на Маріуполь російські окупанти скидають від 50 до 100 авіабомб. У результаті, за попередньою оцінкою, близько 80% житлового фонду міста зруйновано, з них майже 30% не підлягає відновленню. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в оточеному російськими військами Маріуполі відбувається найгірша гуманітарна катастрофа на Землі.

Обстріли лікарень, дитсадків та житлових будинків росіяни пояснюють тим, що там "можа знаходитись база "Азова".