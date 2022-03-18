"Інфраструктура, комунікації - ремонтувати немає чого, настільки орки все зруйнували", - Гайдай про ситуацію на Луганщині

19 березня в області має запрацювати гуманітарний коридор для доставки допомоги до громад.

Російські окупаційні війська завдали великих втрат інфраструктурі та комунікаціям Луганської області.

Про це повідомив голова обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

"... Ремонтувати немає чого, настільки орки все зруйнували. Тим не менш, наші герої - комунальники, газовики, електрики та інші - намагаються з нічого - створити щось. І це працює. Наприклад, сьогодні у Лисичанську після 10-денної темряви на кв.40 років Перемоги, Молодіжний, частково Центральний, Дружби народів з’явилося світло. Мобільний зв‘язок кульгає", - повідомив Гайдай.

Голова Луганської ОВА підкреслив: 19 березня - "надважливий день. Тримаємо кулаки. Має запрацювати гумкоридор для доставки гуманітарної допомоги до громад області".

Він повідомив, що тривають бої в Рубіжному і Попасній, росіяни не просунулися. Залишаються українськими і перебувають під обстрілами Гірське, Кремінна, Лисичанськ і Сєвєродонецьк.

"Звертаюся до НАШИХ нещодавно окупованих: Старобільськ, Мілове, Марківка, Троїцьке, Сватове, Біловодськ, Новопсков, Білокуракине - скоро загарбники перестануть знущатися ... Дзуськи вам, рашисти, а не Луганська область", - додав Гайдай.

Нагадаємо, 18 березня Гайдай спростував російський фейк про начебто повне захоплення Луганської області.