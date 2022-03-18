Людей забирають просто з-під куль і снарядів російських окупантів.

З обстріляної сьогодні Авдіївки та Вугледара евакуювали понад дві сотні мирних жителів.

Про це повідомили в поліції Донецької області.

"Унаслідок сьогоднішнього обстрілу Авдіївки є поранені та загиблі. Жителів рятують просто з-під куль і снарядів російських убивць. З Авдіївки вивезено 28 людей, з них 7 дітей. З Вугледара врятовано 183 жителів, серед них 36 неповнолітніх", - повідомили правоохоронці.

Нацполіція супроводить колони під час евакуації.

Наразі більша частина людей вже сіла в потяг, який прямує до більш безпечних населених пунктів, повідомили донецькі правоохоронці.

Нагадаємо, 18 березня з Маріуполя рушили п’ять автобусів до Запоріжжя. Загалом виїхало майже 500 людей.

Від початку роботи гуманітарних коридорів у Маріуполі власним транспортом і пішки його залишили 35 тисяч жителів.