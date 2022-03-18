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Голова ВЦА спростував російський фейк про повне захоплення Луганської області

Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Золоте та багато інших населених пунктів не є окупованими. 

Голова ВЦА спростував російський фейк про повне захоплення Луганської області
Обстріл Луганської ОВА
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОВА

Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай спростував ворожий фейк про те, що Росія зайняла вже всю область.

У Facebook Гайдай написав, що нині перебуває на Луганщині і це є відповіддю на те, що вони брешуть. 

"Вони частково зайшли в Рубіжне і частково в Попасну. Сподіваюсь, що найближчим часом їх звідти виб'ють. Тож Кремінна – наша. Частина Рубіжного – наша. Сєвєродонецьк – наш. Лисичанськ – наш. Частина Попасної – наша. Гірське, Золоте – наші", – зазначив він.

Нагадаємо, ворог цілодобово стріляє по населених пунктах Луганської області. У Рубіжному та Сєвєродонецьку щодня руйнуються десятки будинків. Вогонь традиційно для російських військ ведеться по будинках та інших цивільних будівлях. 

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