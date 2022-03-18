У Харкові внаслідок ракетного обстрілу вранці 18 березня зруйновано приміщення регіонального інституту держуправління Національної академії державного управління при президентові України.

Про це повідомили харківські телеграм-канали. Інформацію підтвердив заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха.

Фото з місця події також опублікував начальник Головного управління Нацполіції Харківської області Володимир Тимошко.

"На фото житловий будинок, у якому жили мирні люди, дитячий майданчик, де гралися наші діти, академія управління, в якій студенти вивчали філософію, історію, право. А також на фото шматок блоку управління ракети, яка в одну мить все це зруйнувала вранці 18 березня. І цю ракету зробив не путін, ні, її зробили якісь ублюдки з прізвищами іванов, петров або сідоров, які дивляться фільми про Другу світову війну, їдять українське сало, з якими ви зустрічаєтесь на курортах та дуже мило спілкуєтесь, а іноді ще й можете випити. Вони виховують власних дітей і вбивають ваших", – написав Володимир Тимошко.

Фото: facebook.com/v.timoshko

Фото: facebook.com/v.timoshko

Фото: facebook.com/v.timoshko

Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що в місті щодня бомбардують будинки, школи, ринки, об'єкти інфраструктури. Найбільше постраждали багатоповерхові будинки на Північній Салтівці.

"708 будівель, з яких понад 600 – це багатоповерхові будинки. Якщо взяти те, що у нас 8000 будинків, то порахуйте самі. Адміністративні будівлі, Художній музей, бібліотека Короленка, дуже багато історичних будівель, історичний центр міста, яким завжди пишалися харків'яни, сьогодні зруйновані. Сьогодні, коли проїжджаєш Харковом, бачиш зовсім інше місто. І, звичайно, серце кров'ю обливається, коли бачиш це", – цитує харківського міського голову "Харків Тудей".