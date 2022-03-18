​Укрзалізниця змінює евакуаційний маршрут до Румунії

Укрзалізниця оголосила про зміну евакуаційного маршруту до Румунії, який запустили разом з Дунайським пароплавством.

Про це йдеться в повідомленні підприємства на Facebook.

"Наразі пасажирські перевезення здійснюються за маршрутом Ізмаїл – Ісакча (раніше – за маршрутом Ізмаїл – Тульча). Потяг відправляється о 23:23 з одеського вокзалу та прямує до Ізмаїла з пересадкою на катер до Ісакчі. Відправлення відбувається від причалів морського вокзалу міста Ізмаїл після завершення митних і прикордонних процедур. Прибуття до Румунії орієнтовно об 11:00", - зазначили в УЗ.

Скористатися евакуаційними рейсами можуть жінки, діти, чоловіки віком від 60 років, які бажають потрапити до Румунії.

Поїздки безкоштовні, повідомили в УЗ.

Нагадаємо, з 9 березня Україна запустила пасажирські річкові рейси до Румунії.