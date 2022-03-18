Від початку війни в Києві народилися 757 дітей. Серед новонароджених 13 двієнь, – КМДА

У Києві за 22 дні війни народилися 757 дітей.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

"За 22 дні активного протистояння російським окупантам у столиці народилися 757 діток: 403 хлопчики та 354 дівчинки. Серед новонароджених 13 двієнь", – цитує слова посадовця пресслужба КМДА.

Він також наголосив, що місто поступово готується до відновлення освітнього процесу у школах.

"Прийнято рішення щодо залучення школярів до вже наявних онлайн-програм та уроків. Наше основне завдання – поступово вводити школярів у навчання, поступово відновлювати процес повторення знань та отримання нових. Такі підготовчі заходи стануть основою для відновлення навчального процесу", – зазначив перший заступник голови КМДА.

Микола Поворозник нагадав, що в Києві понад 200 бомбосховищ підключили до Wi-Fi, до проєкту долучилось уже 19 провайдерів. На його думку, це дасть змогу школярам долучитися до навчання, а їхнім батькам, якщо вони працюють дистанційно, виконувати свою роботу під час перебування у сховищі.

Раніше повідомляли, що з початку війни у Києві загинули 222 людини, зокрема 60 цивільних. Загинуло, зокрема, 4 дитини.