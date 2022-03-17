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У Києві поступово запрацюють ринки та відновиться онлайн-навчання

Водночас КМДА закликає киян не виходити з дому без нагальної потреби та не порушувати правила комендантської години.

У Києві поступово запрацюють ринки та відновиться онлайн-навчання

У Києві поступово запрацюють ринки та відновиться онлайн навчання. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Столиця продовжує жити в режимі воєнного часу. Працює інфраструктура, комунальники, транспортники, медики та рятувальники.

«Місто поступово готується до відновлення освітнього процесу. Прийнято рішення залучати школярів до вже наявних онлайн програм та уроків», - наголошують в адміністрації столиці. 

Поступово відновлюють роботу мініярмарки та столичні ринки. 

Водночас в КМДА нагадують, що «необхідно бути максимально обережними. Закликаємо киян не виходити з дому без нагальної потреби та не порушувати правила комендантської години».

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Києву пошкоджено дві багатоповерхівки. Одна людина загинула, четверо зазнали поранень. 

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