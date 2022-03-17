У Києві внаслідок падіння залишків збитої ракети сталося руйнування та загоряння в багатоповерхівці. Про це повідомляє ДСНС України. Загалом пошкоджено два будинки, повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник у Facebook.

"Внаслідок ракетного удару у місті постраждали два багатоповерхові житлові будинки у Дарницькому районі. За попередніми даними одна людина загинула, четверо постраждали, двоє з них госпіталізовано. На місці продовжують роботу рятувальники та медики", – заявив Поворозник.

Повідомлення про пожежу та руйнування житлового будинку в Дарницькому районі столиці надійшло о 5:02 ночі.

"На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю рятувальники встановили, що внаслідок падіння залишків збитої ракети сталося руйнування конструкцій будинку на 16-му та технічному поверхах, а також загоряння у квартирі на 16-му поверсі", - йдеться в повідомленні.

О 5:49 займання на площі 20 кв. м ліквідовано.

Рятувальники евакуювали жителів з 11-го та вищих поверхів будинку та проводять аварійно-рятувальні роботи з розбирання конструкцій і пошуку людей. На місці задіяно 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 60 чоловік особового складу.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, вчора російські окупанти вкотре обстріляли житлові квартали Києва. У Шевченківському районі Києва у 12-поверхівку влучив снаряд.