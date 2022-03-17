Зеленський розповів про пріоритети на переговорах із Росією

Президент Володимир Зеленський наголосив, що пріоритети української делегації на переговорах із Росією це насамперед - завершення війни та відновлення територіальної цілісності нашої країни.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Заради миру для нас делегація України говорить із делегацією Росії. І я хочу, щоб мене зараз почули усі наші громадяни, громадяни України. Переговори тривають. Переговори заради України", - сказав Зеленський.

"Мої пріоритети на переговорах абсолютно зрозумілі: завершення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності, реальні гарантії для нашої країни, реальний захист для нашої країни", - наголосив президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський також наголосив на важливості роботи делегації України на переговорах із РФ. При цьому він зазначив, що необхідний певний час, щоб рішення були в інтересах саме України.

Поки що суттєвих результатів перемовини з РФ не принесли. Сторони домовлялися про гуманітарні коридори для мешканців міст, які бомбить Росія. Однак , окупанти досі продовжують блокувати людей у зоні своїх обстрілів. Також були випадки обстрілів евакуаційних колон росіянами.