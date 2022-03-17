Подоляк: Відбувається контрнаступ ЗСУ, який кардинально змінює диспозиції сторін
Подоляк: Відбувається контрнаступ ЗСУ, який кардинально змінює диспозиції сторін
Київ: окупанти вкотре хаотично обстріляли житлові квартали (оновлено)
Київ: окупанти вкотре хаотично обстріляли житлові квартали (оновлено)
Генштаб показав, як чергова колона російської техніки поспішає за своїм кораблем
Генштаб показав, як чергова колона російської техніки поспішає за своїм кораблем
Нічні обстріли Одещини та Вінниці: є поранені
Нічні обстріли Одещини та Вінниці: є поранені
Знищеним "Азовом" генерал-майором РФ виявився Олег Мітяєв, відомий звірствами у "ДНР" і Сирії
Знищеним "Азовом" генерал-майором РФ виявився Олег Мітяєв, відомий звірствами у "ДНР" і Сирії
У Шевченківському районі Києва уламки снаряда влучили у 12-поверхівку, стався обвал
У Шевченківському районі Києва уламки снаряда влучили у 12-поверхівку, стався обвал
«Что, украинское племя, вымираете?» Як білоруський письменник Сергій Прилуцький з родиною жили та евакуювалися з Бучі
«Что, украинское племя, вымираете?» Як білоруський письменник Сергій Прилуцький з родиною жили та евакуювалися з Бучі
Обстріл мікрорайону в Бердичеві: відомо про травмованих
Обстріл мікрорайону в Бердичеві: відомо про травмованих
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський розповів про пріоритети на переговорах із Росією

"Ззавершення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності, реальні гарантії".

Зеленський розповів про пріоритети на переговорах із Росією

Президент Володимир Зеленський наголосив, що пріоритети української делегації на переговорах із Росією це насамперед - завершення війни та відновлення територіальної цілісності нашої країни.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Заради миру для нас делегація України говорить із делегацією Росії. І я хочу, щоб мене зараз почули усі наші громадяни, громадяни України. Переговори тривають. Переговори заради України", - сказав Зеленський.

"Мої пріоритети на переговорах абсолютно зрозумілі: завершення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності, реальні гарантії для нашої країни, реальний захист для нашої країни", - наголосив президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський також наголосив на важливості роботи делегації України на переговорах із РФ. При цьому він зазначив, що необхідний певний час, щоб рішення були в інтересах саме України.

Поки що суттєвих результатів перемовини з РФ не принесли. Сторони домовлялися про гуманітарні коридори для мешканців міст, які бомбить Росія. Однак , окупанти досі продовжують блокувати людей у зоні своїх обстрілів. Також були випадки обстрілів евакуаційних колон росіянами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також