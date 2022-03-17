Зеленський: Ми готові забезпечувати тишу і вивозити людей, але російські військові не припиняють обстрілів

Президент Володимир Зеленський наголосив, що українська сторона готова забезпечити режим тиші для евакуації мешканців міст, які обстрілює Росія.

Про це він заявив у відеозверненні.

Президент зазначив, що в середу, 16 березня, гуманітарні коридори, на жаль, не працювали, оскільки російські військові не припиняли обстрілів і не гарантували безпеки.

"Ми готові забезпечувати тишу. Ми готові вивозити людей і направляти гуманітарні вантажі. Але ми не можемо підставляти людей під розстріл на дорозі. Під те, що для російських військових немає такого воєнного злочину, який би вони не здійснили", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що, попри обстріли росіян, вдалося евакуювати більш ніж 6 тис. мешканців Маріуполя.

"Ми забираємо маріупольців, яким вдалося вирватися, у Бердянськ, у Запоріжжя. Усього за цю добу вдалося перевезти більш ніж 6 тисяч маріупольців, із них понад дві тисячі - це діти. Однак російські військові намагалися зірвати і цей рух - вони відкрили мінометний вогонь по ділянці між Василівкою і Кам'янським. Тільки дивом загиблих немає. П'ятьох українців, на жаль, поранено. З них двоє дітей", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, Україна не отримала відповіді від Міжнародного Червоного Хреста щодо відкриття гуманітарних коридорів 16 березня.