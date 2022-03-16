Росіяни взяли у полон відому волонтерку та парамедика "Тайру"

Також ворог захопив її водія.

Волонтерка та парамедик Юлія Паєвська ("Тайра") 16 березня потрапила в полон окупантів. Також ворог захопив водія Юлії Сергія.

Про це повідомила волонтерка Наталія Воронкова.

Відомо, що "Тайру" взяли в полон о 16:00 у Маріуполі.

"Відома волонтер, парамедик, Народний Герой України разом зі своїм водієм Сергієм попала в полон росіян! Вона 8 років рятувала життя мирних мешканців, в тому числі дітей та поранених військових!!!", - написала Воронкова у фейсбуці.

Фото: facebook.com/nata.voronkova

Волонтерка Оксана Корчинська також повідомила, що останніми днями "Тайра" рятувала маріупольців, які отримали поранення внаслідок обстрілів міста російськими окупантами.

Востаннє Юлія Паєвська виходила на зв'язок, коли вона виїхала допомогти цивільним пораненим.

"Тайра" - не військовослужбовець, а цивільна особа, тому її захоплення російськими військовими - це воєнний злочин.

Нагадаємо, в Ірпені на Київщині внаслідок ворожого обстрілу загинув волонтер Олександр Іващик. У чоловіка залишились двоє неповнолітніх дітей і дружина.