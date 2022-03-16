Сьогодні до Запоріжжя з Маріуполя прибули 6426 людей. З них 2039 дітей. Про це повідомила міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Зважаючи на ситуацію, було організовано збір людей, які вибралися із заблокованого Маріуполя до Бердянська. Зараз уже всі 15 автобусів з маріупольцями доїхали до Запоріжжя, де їм надається необхідна допомога. Сьогодні до Запоріжжя прибули 6426 маріупольців. З них 2039 наших діток. Колони з людьми і зараз продовжують рухатися з Маріуполя. Продовольство і медикаменти ми залишили в Бердянську", - розповіла Верещук.

Вона також розповіла, що вранці окупаційні війська не давали гарантій роботи зеленого коридору з Маріуполя. Багато людей усе ж виїхали на власних авто.

"Враховуючи великий потік людей на власних автомобілях, ми цілий день вели перемовини, щоб забезпечити режим тиші. Нашу колону з продовольством і автобусами для евакуації так і не пропустили в Маріуполь", - зазначила Верещук.

Нагадаємо, що російські війська 16 березня цілеспрямовано знищили Драматичний театр у центрі Маріуполя, що слугував прихистком сотням містян. На будівлю скинули бомбу. Оцінити масштаб цього жахливого та нелюдського вчинку поки що неможливо, бо в місті тривають обстріли житлових кварталів.