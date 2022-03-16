"Наша артилерія працює кучно і красиво".

У Чернігівській області українські артилеристи знищили склад боєприпасів російських загарбників і більш ніж 10 їхніх паливозаправників.

Про це повідомило оперативне командування "Північ".

"Рубрика «було - стало». Склад боєприпасів та більш ніж 10 паливозаправників орків на Чернігівщині зустрівся із майстрами ландшафтного дизайну. Наша артилерія працює кучно і красиво", - написали військові і опублікували відповідне фото.

Фото: facebook.com/kommander.nord

Нагадаємо, раніше ЗСУ за дві доби знищили біля Чернігова та на околицях міста до 80 одиниць ворожої техніки.