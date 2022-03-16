Росія знову обстріляла Київ, пошкоджено газопровід

Російські війська увечері 16 березня знову завдали удару по столиці України. Снаряди влучили в декілька приватних будинків Подільського району.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко в Telegram.

"Загоряння локалізоване, але роботи з ліквідації наслідків пожежі тривають. На цей момент постраждалих не виявили. Пошкоджено також газопровід низького тиску. Аварію ліквідовують фахівці газової служби", – зазначив він.

Вранці російські військові завдали ракетного удару, в результаті якого пошкоджено житлову багатоповерхівку та будівлю Охматдиту в Шевченківському районі.

Ворог веде вогонь по столиці вже кілька днів поспіль, вражає цивільну інфраструктуру.