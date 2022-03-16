За 21 день російського вторгнення на Харківщину прибуло більш ніж 200 вагонів і понад 100 фур гуманітарної допомоги.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Усе отримане Харківський обласний гуманітарний штаб спрямовує до логістичних центрів. Звідти - розподіляє гуманітарні вантажі до пунктів видачі "Нової пошти", Укрпошти, територіальні громади області, за допомоги волонтерів - до місць укриттів, де перебувають люди", - зазначив голова ОВА.

Допомога надходить з різних областей України, а також з-за кордону - Польщі, Чехії, Швеції, Словенії, Швейцарії та ін.

"Сьогодні, наприклад, з Чехії надійшли медикаменти та медичне обладнання, апарати штучної вентиляції легень, засоби індивідуального захисту. Допомагає багато благодійних фондів... Днями вдалося доставити близько 20 тонн гуманітарної допомоги до Балаклії. Сьогодні вантажі забрали Чугуївська, Валківська та ін. громади", - зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, 16 березня заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що за добу до Київської області надійшло 266 тонн гуманітарної допомоги з Рівненської, Львівської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Чернівецької областей.

Китай вже направив Україні дві партії гуманітарної допомоги, найближчим часом очікується третя.