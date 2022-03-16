Кадиров збрехав, що перебував під Києвом 13 березня, - ЗМІ

Чеченський лідер Рамзан Кадиров не був в Україні упродовж минулого тижня, повідомляє "Українська правда".

13 березня російські Telegram-канали поширили інформацію, що Кадиров перебуває в Україні і зустрівся з чеченськими силовиками, які воюють на боці Росії проти України.

Російські пропагандисти опублікували відео, з якого зробили висновки, що чеченський лідер перебуває в радіусі 7 кілометрів від Києва.

14 березня у своєму телеграм-каналі Кадиров опублікував відео і заявив, що зняв його в Гостомелі, за 25 км від української столиці.

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що інформацію про перебування Кадирова в Україні перевіряють.

"А проте, його поява нічого не вирішує. Буде інформація – знищимо. Не встановимо інформацію – знищимо наступного разу", - підкреслив Арестович.

За інформацією джерел УП в Службі безпеки України, у Кадирова два телефонні номери. Згідно з даними українських мобільних операторів, за останні сім днів ці номери не під’єднувались у роумінгу до українських веж зв'язку.

Журналісти за допомогою публічного онлайн-сервісу спробували дізнатись IP-адресу, країну та місто, де перебуває номер телефону чеченського лідера.

Цей сервіс генерує посилання, яке дозволяє виявити місцезнаходження номеру, щойно користувач перейде за лінком. При цьому людина ні про що не здогадується.

Журналісти УП надіслали Кадирову повідомлення в Telegram, представившись журналісткою "РИА Новости". У текст повідомлення додали посилання на статтю саме того дня, коли, зі слів Кадирова, він перебував в Україні, під Києвом.

Сервіс видав такі дані геолокації Кадирова: Російська Федерація, місто Грозний.

Тож відповідно до даних телефону чеченського лідера, Кадиров збрехав, що перебував під Києвом 13 березня.

Нагадаємо, 14 березня радник голови МВС Вадим Денисенко повідомив, що бойовики Кадирова хотіли захопити дитячий будинок у Київській області, щоб шантажувати українську владу. "МВС проаналізувало відео, яке виклав у мережу лідер чеченських бойовиків. Прийшли до висновку, що кадировці планували захопити мешканців дитячого будинку в заручники, а потім шантажувати Україну і весь світ. Саме в одному з дитячих будинків Київської області вони і знімали своє відео", - зазначив Денисенко.

9 березня українські військові розбили під Харковом групу кадировців.