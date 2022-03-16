Росіяни викрали мера Скадовська і його заступника

Зі Скадовської міськради російські військові викрали мера Скадовська (Херсонська область) Олександра Яковлєва та його заступника Юрія Палюха. Про це заявив місцевий активіст Артем Костюченко.

Він закликав мешканців виходити на мітинг.

Також Артем Костюченко веде стрим з-під міської ради.

Нагадаємо, 11 березня російські військові викрали мера Мелітополя Запорізької області Івана Федорова, який відмовився співпрацювати з окупаційною владою, вони утримують його в полоні. Замість нього окупанти "поставили" свого "мера" - депутатку "Опоблоку" Галину Данильченко. 13 березня окупанти викрали мера Дніпрорудного.