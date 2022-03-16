Окупанти обстріляли з кораблів морське узбережжя в районі Затоки, – Генштаб

Російські окупаційні війська продовжують стратегічну наступальну операцію проти України.

Про це йдеться в даних Генерального штабу Збройних сил України.

Завдання розгрому угруповань ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконані.

Частково досягли мети на Донецькому напрямку, зупинені на Миколаївському напрямку.

Ворог намагається здійснювати переміщення додаткових резервів Східного воєнного округу.

У зв’язку зі значними втратами на південному напрямку командування збройних сил країни-агресора відмовилося від посилення угруповання військ на Поліссі додатковими резервними підрозділами зі складу 5 загальновійськової армії.

На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив. Відзначено ведення повітряної розвідки із застосуванням БпЛА “Орлан-10”.

У збройних силах Республіки Білорусь заплановано проведення ротації підрозділів, які виконують завдання з прикриття білорусько-української ділянки кордону.

Ворог здійснює спроби відновити наступальні дії в напрямку на Вишгород. Протягом доби противник намагався просунутися в бік Києва. Успіху не мав, перейшов до оборони.

На Сіверському напрямку противника зупинено.

Окупанти намагаються закріпитися на досягнутих рубежах, перегруповують війська і намагаються відновити боєздатність своїх підрозділів.

Ворог не полишає спроб заволодіти містом Чернігів, проте активних наступальних дій не проводить. Перегруповує війська та намагається організувати логістичне забезпечення, успіху не має.

У напрямку на Бровари спостерігається переміщення нечисленних груп техніки окупантів у межах зайнятого району населених пунктів Богданівка та Велика Димерка. Повітряна розвідка позицій ЗС України проводиться із застосуванням БпЛА “Орлан-10”.

На Слобожанському напрямку окупанти намагаються закріпитися на захоплених рубежах, перегруповують війська та поповнюють запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів.

Триває блокування противником міст Суми, Лебедин та Охтирка. Активних наступальних дій ворог не проводить. Окупанти продовжують здійснювати невдалі спроби блокування Харкова.

На Донецькому та Таврійському напрямках у результаті штурмових дій у районі Попасної противник зазнав втрат і вимушений відійти для перегрупування.

У районі Сєвєродонецька окупанти провели розвідку боєм, успіху не мали, намагаються закріпитися на східних та західних околицях міста Рубіжне. Водночас, за наявною інформацією, 15 березня армійська авіація противника завдала вогневого ураження по позиціях своїх військ поблизу населеного пункту Смолянинове.

На Волноваському напрямку окупанти намагаються розвинути наступ у напрямку населеного пункту Велика Новосілка.

На Криворізькому напрямку ворог здійснює спроби відновити наступ у напрямку населених пунктів Велика Кострома, Мала Кострома та Кривий Ріг. Унаслідок вогневого ураження, завданого підрозділами Збройних сил України, противник був зупинений, зазнав втрат і відійшов на невигідні рубежі.

Авіація противника продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Київській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Сумській і Донецькій областях, активно використовуючи аеродромну мережу Республіки Білорусь та окупованого Криму.

У Чорноморській операційній зоні бойові кораблі обстрілювали морське узбережжя в районах населених пунктів Лебедівка, Санжійка, Затока та Біленьке.