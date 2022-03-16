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Залізничний вокзал і ботсад: окупанти вперше обстріляли цивільні об’єкти у Запоріжжі (оновлено)

Сирена не спрацювала, бо ворог стріляв з невеликої відстані. обійшлося без постраждалих.

Залізничний вокзал і ботсад: окупанти вперше обстріляли цивільні об’єкти у Запоріжжі (оновлено)
Фото: Вокзали України

Уперше з початку війни у Запоріжжі зазнали бомбардування цивільні об'єкти. Завдано ракетного удару в районі залізничного вокзалу і ботанічного саду. За попередніми даними, ніхто не загинув.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Ранок виявився не добрим. Головна новина – вперше в Запоріжжі цивільні об’єкти піддалися бомбардуванню. Ракети прилетіли в район залізничного вокзалу Запоріжжя-2. За попередніми даними, ніхто не загинув. Друга ракета прилетіла в район ботанічного саду", – написав він у фейсбуці.

В Укрзалізниці підтвердили, що внаслідок ворожого обстрілу персонал та пасажири станції Запоріжжя-2 не постраждали. Зазнала ушкоджень інфраструктура.

Зокрема, пошкоджено колії, контактну мережу, у будівлях повилітали шибки. Також пошкоджено вікна у приміських поїздах, які були на станції без пасажирів.

В УЗ повідомили, що через обстріл будо скасовано приміський поїзд Запоріжжя – Канцерівка, а поїзд Запоріжжя – Синельниково відправиться о 9:30 зі станції Запоріжжя-Ліве.

Відправлення всіх приміських поїздів, які вирушали із станції Запоріжжя-2, буде тимчасово перенесено на основний залізничний вокзал міста.

Оновлення. Система оповіщення у Запоріжжі не спрацювала, бо ворожа техніка розташована на невеликій відстані.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Хочу пояснити, чому сьогодні в місті не спрацювала система оповіщення. Ви знаєте, що ворог знаходиться на запорізькому напрямку. А якщо стріляють з техніки, яка розміщена на невеликій відстані, то, на жаль, просто неможливо технічно так швидко увімкнути сирену", – пояснив посадовець.

За інформацією Куртєва, ніхто не постраждав. У епіцентрі вибуху є пошкодження, зокрема, контактної мережі. Від ударної хвилі також розбилися шибки у розташованих поруч будівлях. Зараз на місці працюють відповідні служби. Тривають ремонтні роботи.

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