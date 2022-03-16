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Подоляк прокоментував інформацію про обговорення австрійської моделі нейтралітету на перемовинах

Україна вимагає від союзників абсолютних гарантій безпеки з юридичними зобовʼязаннями. 

Подоляк прокоментував інформацію про обговорення австрійської моделі нейтралітету на перемовинах
Фото: Twitter Михайло Подоляк

Україна розуміє спроби партнерів лишитися ініціативною стороною в перемовному процесі. Звідси походить інформація про шведську й австрійську моделі нейтралітету.

Однак держава зараз перебуває в стані прямої війни з РФ, тому модель може бути тільки українською та тільки з юридично вивіреними гарантіями безпеки. Про це радник голови Офісу президента, член перемовної групи з Росією Михайло Подоляк повідомив у коментарі журналістам. 

"По-перше, абсолютні гарантії безпеки. Дієві, а не протокольні чи будапештські. А це означає, що сторони-підписанти гарантій не стоять осторонь у разі нападу на Україну, як сьогодні. А беруть активну участь на боці України в конфлікті й офіційно забезпечують негайні постачання нам необхідного озброєння", – повідомив він.

По-друге, Україна більше не хоче залежати від бюрократії, яка дозволяє чи не дозволяє закривати небо. Тому державі потрібні прямі та жорсткі гарантії того, що небо буде обовʼязково закрите. 

Михайло Подоляк додав, що Україна ніколи не була мілітарною державою, яка нападала чи планувала напади на сусідів. Саме тому Україна хоче мати пул союзників з чітко прописаними гарантіями безпеки. 

Нагадаємо, представники країни-окупанта поширюють дані, що шведська й австрійська моделі нейтралітету нібито обговорюються на переговорах як компроміс. 

Австрія має статус постійного нейтралітету і не входить у НАТО. Швеція також не є частиною Альянсу і в лютому 2022 відмовилася подавати заявку на вступ. 

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україні дали чітко зрозуміти неможливість її вступу до блоку. І український народ теж починає це розуміти.

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