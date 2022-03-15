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Зеленський призначив генерал-майора Москальова новим командувачем ООС

Попередній керівник Обʼєднаних сил очолив Київську ОВА. 

Зеленський призначив генерал-майора Москальова новим командувачем ООС
Генерал-майор Москальов
Фото: "Укрінформ"

Президент України Володимир Зеленський призначив командувачем Операції Обʼєднаних сил Едуарда Москальова.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні 15 березня.

Попереднього командувача Олексія Павлюка призначили керувати Київською обласною військовою адміністрацією.

"Новим командувачем ООС став генерал-майор Едуард Москальов – професійна людина, патріотична людина", – зазначив президент.

Едуард Москальов був начальником штабу – першим заступником командувача військ оперативного командування "Схід" Сухопутних військ України. Був також заступником командувача Обʼєднаних сил. 

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