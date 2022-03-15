Зеленський призначив генерал-майора Москальова новим командувачем ООС

Президент України Володимир Зеленський призначив командувачем Операції Обʼєднаних сил Едуарда Москальова.
Про це глава держави повідомив у відеозверненні 15 березня.
Попереднього командувача Олексія Павлюка призначили керувати Київською обласною військовою адміністрацією.
"Новим командувачем ООС став генерал-майор Едуард Москальов – професійна людина, патріотична людина", – зазначив президент.
Едуард Москальов був начальником штабу – першим заступником командувача військ оперативного командування "Схід" Сухопутних військ України. Був також заступником командувача Обʼєднаних сил.