Російських шпигунів – тим самим курсом

Російські розвідувальні резидентури за кордоном слід дружно відправити слідом за російським кораблем. Словаччина ухвалила рішення про видворення з країни трьох працівників посольства Росії , діяльність яких суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини. Тобто за шпигунство. Цьому прикладу мають послідувати всі країни Європи, США, Канада, Австралія та інші. Як свого часу зробили після отруєння російськими розвідниками сім'ї Скрипалів у Великій Британії. Тоді справді майже всі об'єдналися і продемонстрували рішучість у цьому питанні.

Фото: EPA/UPG

Нагадаю, реакцією на отруєння Скрипалів став дипломатичний демарш, здійснений в березні 2018 року урядами Великої Британії, США, України, Канади, Австралії, окремих країн ЄС внаслідок застосування російськими спецслужбами бойових отруйних речовин на території Великої Британії, в результаті якого були отруєні Сергій Скрипаль та його донька, а також постраждали декілька британських поліцейських.

Велика Британія вислала тоді 23 російських дипломати, США — 60, Україна — 13. Загалом станом на 28 березня 2018 були вислані 145 російських дипломатів з 28 країн.

А тепер на хвилинку замислимося: тоді від дій Кремля постраждала лише одна сім'я, а нині від злочинних дій РФ і її спецслужб страждають сотні тисяч сімей і ціла європейська країна. Чи не час світовій дипломатичній і розвідувальній спільноті проявити солідарність та принциповість і завдати удару агресору і на цьому фронті. Привід, формулювання і таке інше для цього можна знайти.

Треба масово видворити російських розвідників зі своїх країн, які перебувають під дипломатичним та іншим дахом і нині, без сумніву, активізували свою діяльність, проводять активні заходи, намагаються впливати на прийняття рішень, підкуповують місцевих політиків, бізнесменів, журналістів, добиваються виправдання війни перевіреними кадебешними методами. Цьому потрібно також покласти край. За аналогією із санкціями, які накладають на російських олігархів, політиків і бізнесменів, так само слід ударити по російським розвідувальним резидентурам за кордоном.

Так, будуть дзеркальні заходи у відповідь. Але для кожної окремо взятої країни це буде не критично у порівнянні з тим, якого удару може отримати загалом Росія. Це реально хороший привід очистити хоча б на якийсь час свої території від засилля російської агентури. Бо потім це може даватися дуже дорогою ціною. Події в Україні - наочний тому приклад.