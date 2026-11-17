Звідси моя теза. Російська кампанія проти допомоги Україні є не серією диверсій, а конвеєром, який перетворює дешевий вогонь на дорогу політичну ціну в потрібний день календаря. Я називаю його ланцюгом конверсії. Якщо його зрозуміти, стає видно і те, що Москва зробить наступної зими, і те, де вона вразлива.

Ми досі рахуємо російські диверсії в Європі так, ніби вони воюють зі складами. Це помилка, яка коштує нам ініціативи. Склад для Москви лише сировина. Справжня ціль розташована в іншому місці: у залі засідань, де донор вирішує, чи платити Україні далі. Центр тяжіння допомоги, якщо говорити мовою Клаузевіца, не на рампі логістичного хабу. Він у політичній більшості, яка цю допомогу голосує.

Фото: EHL Media Біля українського літака був дрон

Чотири ланки ланцюга

Перша ланка: розвідка. Майже кожна відома справа починається з дрібного завдання: сфотографувати склад, переїзд, підстанцію, ворота заводу. Румунська SRI затримала колумбійця саме на етапі зйомки об'єкта під Бухарестом. ACLED фіксує в Польщі цього року розвідку аеропорту Жешув-Ясьонка і терміналу на польсько-українському пункті пропуску Мальховіце-Нижанковичі, через які йде допомога. Розвідка дешева, масова і найпомітніша. Тому вона і є найслабшою ланкою.

Друга ланка: кінетичний імпульс. Підпал, вибух, дрон. Виконавець майже ніколи не належить до спецслужби. За базою ICCT і GLOBSEC, приблизно 95% із 172 відомих виконавців були звичайними цивільними, близько половини приїжджали в країну спеціально для акції і одразу виїжджали. Але за цим «ширвжитком» стоїть кадрова структура. За даними британського уряду, у ГРУ створено Службу спеціальної діяльності, яка поглинула військову частину 29155, відому за Врбетіце і Солсбері, і веде проти Заходу операції повним гібридним інструментарієм. Очолює її, за публічними даними, генерал Андрій Авер'янов.

Реклама

Третя ланка: когнітивне підсилення. Тут працюють інші люди, з офісами, бюджетами і звітами про охоплення, як-от московська Social Design Agency, яку Рада ЄС 16 листопада внесла до гібридного санкційного списку. Внутрішній документ, який журналісти Delfi Estonia та OCCRP пов'язують з цією структурою і який, за метаданими, створено у травні 2023 року, формулює задум без евфемізмів: поглиблювати суперечності між західними елітами, розгойдувати протести і «розбурхувати аморфну частину електорату» країн НАТО, завдаючи «послідовних когнітивних ударів». Там само сказано, що для масових акцій у країнах НАТО є «спеціальний контингент, який постійно проживає за кордоном».

Четверта ланка: політична конверсія. Вогонь і страх мають сенс лише тоді, коли вони потрапляють у вікно ухвалення рішення: голосування бюджету, саміт, вибори. Саме тут працює стара радянська, а тепер російська доктрина рефлексивного управління. Її суть американський дослідник Тімоті Томас описав так: передати противникові такі сигнали, щоб він сам, добровільно, ухвалив рішення, заздалегідь визначене ініціатором. Генерал Герасимов 2013 року додав до цього практичну пропорцію: невоєнні способи досягнення стратегічних цілей «у низці випадків значно перевершили силу зброї» і спираються на «протестний потенціал населення».

Москві не треба, щоб Бундестаг проголосував проти України. Їй достатньо, щоб голосування «за» стало для кожного депутата трохи дорожчим, ніж учора.

Читайте також У Румунії викрили координовану РФ мережу, яку підозрюють у плануванні диверсій у Європі

Що показує календар

Перевірмо тезу на датах, з усією обережністю: збіг у часі не є доказом наказу, але повторюваний збіг є патерном.

Травень 2024 року. 9 травня горить IKEA у Вільнюсі, 12 травня торговий центр Marywilska 44 у Варшаві. Польська прокуратура стверджує, що обидва підпали здійснила одна група, яка діяла на замовлення російської розвідки, і що учасникові групи наказали зняти пожежу та роботу рятувальників для російських пропагандистських порталів. У формулюванні обвинувачення мета звучить так: серйозне залякування багатьох людей і, як наслідок, вплив на громадську думку. Справа ще в суді, і кожен обвинувачений вважається невинуватим до вироку. До виборів до Європарламенту залишалося менше місяця. А Рада ЄС тепер офіційно констатує, що SDA вела кампанії проти європейської підтримки України саме «в контексті виборів до Європейського парламенту 2024 року». Кінетична і когнітивна ланки працювали в одному вікні.

Літо 2024 року. Нідерландська AIVD фіксує (поки що) пік російських диверсій у Європі. Дослідники IISS пов'язують різке зростання атак із рішеннями Заходу про зняття обмежень на використання Україною далекобійної зброї.

Серпень 2026 року. ACLED нараховує щонайменше десять військово-промислових об'єктів у Європі, які за один місяць стали цілями диверсій, спроб диверсій або ворожої розвідки. 23 вересня горить наземна станція Starlink у польській Волі Кробовській, через яку, за словами віцепрем'єра Кшиштофа Гавковського, йде інтернет-трафік, зокрема в Україну. Він допустив, що це могла бути спроба порушити зв'язок українських сил, хоча розслідування не завершене.

Реклама

14 листопада 2026 року. Охорона естонського виробника дронів Threod Systems зриває підпал, який, за даними естонської контррозвідки, замовило ГРУ. До Європейської ради, яка 26 і 27 листопада обговорюватиме фінансування України на 2027 рік, залишається дванадцять днів.

AIVD формулює ключове спостереження одним реченням: з фізичними диверсіями Росія, схоже, ескалює і деескалює на власний розсуд. Тобто це не стихія, а регулятор гучності. А регулятор гучності існує саме для того, щоб крутити його в потрібний момент.

Де Москва вразлива

Ця машина має чотири слабкі місця, і всі вони конкретні.

Вона тонка. Голова MI5 Кен Маккаллум 13 жовтня нагадав, що після майже тисячі висилок російських розвідників з початку вторгнення традиційна присутність Кремля «випатрана», тому він змушений платити злочинцям. Залежність від найманців з Telegram означає низьку якість і високу ймовірність провалу.

Вона самообмежена. Маккаллум підкреслює, що Росія ретельно тримається нижче порогу статті 5 НАТО. Отже, у неї є стеля, яку ми знаємо, а вона знає, що ми знаємо.

Вона бюрократична і тому текуча. SDA пережила вже два великих витоки документів, у 2024 і 2026 роках. Машина, яка звітує начальству про охоплення, сама виробляє докази проти себе.

Вона лишає грошовий слід. Виконавцям платять криптовалютою, і RUSI у січневому дослідженні фінансування диверсій прямо радить заморожувати гаманці зі швидкістю, яка відповідає швидкості платежів, і включати фінансову розвідку в розслідування з першого дня.

Прогноз на листопад 2026 року і травень 2027 року

На основі ланцюга конверсії я виокремлюю п'ять вікон підвищеного ризику.

Перше: до 27 листопада. Вікно Європейської ради. Найімовірніше: інциденти в Німеччині, Польщі, країнах Балтії і синхронна лінія «гроші Україні замість вашої безпеки».

Реклама

Друге: грудень. Підготовка 22-го пакета санкцій, який Комісія, за словами фон дер Ляєн, невдовзі запропонує, і різдвяний період. Після вибуху на залізничній лінії Варшава-Люблін у листопаді 2025 року польські військові публічно попереджали, що свята можуть стати сприятливим вікном для нових операцій. Ціль: залізниця, пошта, логістика.

Третє: січень і лютий. Енергетика. ACLED вважає ймовірною ціллю цієї зими лінії, що живлять українську мережу, зокрема лінію 400 кВ Жешув-Хмельницький.

Четверте: весна 2027 року. Вибори до парламенту Естонії. KAPO прямо попереджає, що перед ними ворожий вплив у регіоні, ймовірно, посилиться.

П'яте: квітень 2027 року. Президентські вибори у Франції, другої за кількістю зафіксованих російських диверсійних інцидентів країни в базі ICCT. Дослідники TrendAI очікують, що операція «Матрьошка», яка цієї осені атакувала кандидатів на проміжних виборах у США, переключиться саме на Францію.

Індикатори раннього попередження, які варто відстежувати щотижня: сплеск «фото-завдань» у Telegram-чатах з підробітком (розвідка завжди передує удару); дрони над логістичними хабами; затримання «мандрівників» з Молдови, Сербії, Болгарії, на яких указує ICCT; розсилки редакціям із «проханням перевірити» фейкові відео; аномалії в криптообміні готівкою біля діаспорних центрів.

Доктрина відповіді: позбавити конверсії

Кожен сірник не загасиш. Але можна зробити так, щоб сірник не перетворювався на голос у парламенті. Я пропоную називати це стримуванням через відмову в конверсії.

Вийти з календаря противника. Щорічні пакети допомоги є для Москви ідеальним розкладом ударів. Багаторічні рамкові рішення позбавляють її мішені. Європейська рада 26 і 27 листопада має шанс зробити саме це для 2027 року і далі. Друге. Попереджати до удару. Перед кожним ключовим рішенням уряд може сказати своїм громадянам: найближчими тижнями будуть інциденти й відео, ось хто за ними стоїть і навіщо. Попереднє спростування коштує дешевше, ніж наздоганяльне. Атрибутувати швидко і платити ціну одразу. Естонія показала, як це виглядає: KAPO назвала замовника вже наступного дня, а уряд оголосив про закриття всіх пунктів пропуску на кордоні з Росією з 1 грудня. Шкала відповідей має бути відома заздалегідь, щоб Москва рахувала ціну до операції, а не після. Створити спільну клітинку ЄС і України з «гібридного календаря». Вона зіставлятиме графік рішень про допомогу з розвідданими й типологіями вербування. Україна бачить ті самі методи на своїй території і може давати Європі раннє попередження. Реклама Бити по найслабших ланках: по розвідці й по грошах. Перша ланка зупиняється пильністю людей поруч з об'єктами. А гроші, які тримають увесь ланцюг, зупиняє фінансова розвідка і швидке замороження гаманців.

Що може кожен

Редакціям: у тижні перед великими рішеннями писати про інцидент разом з питанням «чому саме зараз» і не тиражувати відео з анонімних каналів до підтвердження. Компаніям, що працюють на оборону і допомогу: посилювати охорону за календарем рішень, а не за календарем свят. Громадянам і українцям за кордоном: «фото-завдання» за гроші є першою ланкою диверсії. Не виконувати, зберегти листування, повідомити поліцію країни перебування (у ЄС 112) і СБУ: гаряча лінія 1516, чат-бот «Спали ФСБшника» (t.me/spaly_fsb_bot).

Москва воює з нашим календарем, бо не може виграти на нашій мапі. Якщо ми перестанемо жити в її розкладі, її найдорожча зброя, вміння вибрати момент, перетвориться на звичайний підпал звичайного складу.