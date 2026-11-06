Розвідка: Росія вербує українських біженців для диверсій у Європі

Від початку повномасштабної війни в європейських країнах зафіксували близько 200 диверсій, пов’язаних із Росією.

Російські спецслужби намагаються вербувати українських біженців у країнах Європи для проведення диверсій. Для цього використовують соцмережі, месенджери та чати з пошуку роботи з пропозицією легкого заробітку.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Одним із нещодавніх випадків стала пожежа у вересні цього року поблизу оборонного заводу Carfil SA у румунському місті Брашов. За даними румунської розвідки, до підпалу причетна мережа агентів, якою керували російські спецслужби. Серед підозрюваних – громадянин України та двоє білорусів. Їх затримали на території Євросоюзу.

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За інформацією СЗРУ, від 2022 року в Європі зафіксували близько 200 диверсій, які пов’язують із Росією. Найбільше випадків (21%) сталося в Польщі. Правоохоронці встановили понад 170 виконавців, серед яких є й українці.

У розвідці зазначають, що Росія використовує українців, зокрема, для формування негативного ставлення до біженців, розпалювання антиукраїнських настроїв та приховування власної причетності до диверсій.

Під прицілом російських спецслужб опиняються люди у вразливому становищі: малозабезпечені, вихідці з тимчасово окупованих територій, особи, пов’язані з кримінальним середовищем, а також підлітки, які шукають легкого заробітку.

Вербування зазвичай починається з простих завдань: сфотографувати певний об’єкт або розклеїти наліпки. Згодом куратори можуть доручати стеження за об’єктами, пошкодження майна, підпали та інші небезпечні дії. Виконавців просять фіксувати результати на відео.

У СЗРУ наголошують, що люди, які погоджуються на такі пропозиції, часто не знають справжніх замовників і можуть навіть не отримати обіцяної винагороди. Після виконання злочинного завдання вони ризикують бути затриманими та отримати тривалий термін ув’язнення.

Серед основних цілей російської кампанії розвідка називає залякування європейців та послаблення військової допомоги Україні. Особливу увагу російські спецслужби приділяють Польщі, через яку проходить значна частина логістичних маршрутів постачання допомоги Україні. Об’єктами диверсійного інтересу стають залізнична інфраструктура, склади, логістичні вузли та оборонні підприємства.

Українська розвідка співпрацює з європейськими партнерами, обмінюється інформацією та допомагає виявляти методи роботи російських спецслужб, канали вербування й потенційні об’єкти диверсій.

Українців за кордоном закликають бути обережними з новими контактами, які пропонують швидкий заробіток, обіцяють розв'язати фінансові проблеми або намагаються отримати особисту інформацію. Однією з ознак вербування може бути вимога зберігати спілкування в таємниці.

У разі підозрілих пропозицій у розвідці радять звертатися по правову допомогу до правоохоронних органів країни перебування або дипломатичних представництв України.